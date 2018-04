INVIATO CITTADINO Scalette tra via Torelli e via Calindri, qualcosa si muove

Scalette tra via Torelli e via Calindri, qualcosa si muove. Ma piano: “Adelante Pedro, cum judicio”. Dopo mesi di incuria e percorso a ostacoli, finalmente hanno messo mano a un primo, approssimativo ripristino. Ora quelle scalette sono almeno percorribili, nel senso che gli operai hanno tolto nastro e transenne e ricostruito la canalina in cemento (ma il mezzo tubo rovesciato, come dalla parte opposta, non sarebbe stato più comodo, rapido ed economico? Per non parlare della sempre auspicabile simmetria tra i due lati!).

Restano da coprire e proteggere con la bitumazione la strada in aderenza alla parte iniziale e a quella finale delle scalette.

Per la verità, sia in cima che in fondo, hanno realizzato uno strappo molto ampio, al fine di effettuare un ripristino più stabile. Ci si augura che la bitumazione avvenga in tempi rapidi, specie nella parte inferiore.

Il perché è presto detto. La recinzione impegna la carreggiata nella misura dei due/terzi (foto) e i mezzi in discesa (Via Calindri è a senso unico) rischiano di urtare, come è già successo, i dissuasori che, per fortuna, sono in plastica, altrimenti avrebbero già danneggiato le fiancate o le ruote, specie quelle dei mezzi più larghi come i buxi o i camion della Gesenu. Dunque: avanti con giudizio... ma anche con una certa celerità. Sperando di arrivare alla fine.