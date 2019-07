Lavori in corso su raccordo ed E45, code chilometriche e disagi: raggiungere Perugia diventa un incubo

Un tranquillo giovedì mattina di "paura" sulle strade perugine. Una mattinata da animi pazienti per chi si è dovuto spostare sul raccordo Perugia-Bettolle come sulla E45. Colpa, per così dire, dei cantieri predisposti per la manutenzione viaria e annunciati da Anas, ma pur sempre critici in particolare nelle ore più intense. Con ripercussioni anche sul traffico interno. Code e rallentamenti si registrano un po' ovunque nei tratti interessati e nelle zone limitrofe, e con loro la protesta degli automobilisti

Perugia, insomma, è "assediata" dai lavori in corso. A partire da quelli sul viadotto del Genna, malato ormai cronico, che per un risanamento più radicale, proseguiranno fino a settembre. Ci sono poi gli interventi sulla E45, in direzione nord, tra Collestrada e Ponte Felcino, per i quali, da questa sera, 3 luglio, partiranno le operazioni preliminari a cui, dall'8 faranno seguito, i lavori veri e propri. Da oggi, alle 22 fino giovedì 4 alle 22, saranno chiusi gli svincoli di Lidarno e Valfabbrica/Ancona in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa i veicoli proveniente da Valfabbrica/Ancona e diretti sulla E45 verso Cesena potranno immettersi in direzione Roma, uscire alla svincolo di Collestrada e rientrare in direzione Cesena; i veicoli provenienti dalla E45 e diretti ad Ancona povranno proseguire verso Cesena, uscire allo svincolo di Ponte Valleceppi e reimmettersi in direzione Roma. Dalle 22 di giovedì 4 alle 22 di venerdì 5 luglio saranno invece chiusi gli svincoli di Ponte Valleceppi e Ponte Felcino, sempre in direzione Cesena. A seguire, da lunedì 8 luglio sarà quindi avviato il cantiere per il risanamento profondo. Per consentire i lavori sarà istituito il doppio senso di marcia sulla carreggiata libera, mentre gli svincoli di Lidarno e Valfabbrica/Ancona saranno chiusi in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.