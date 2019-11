Umbria, lavori notturni sul raccordo Perugia-Bettolle a Ponte San Giovanni: gli orari

Sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, da lunedì 18 a giovedì 21 novembre saranno eseguiti interventi di manutenzione in corrispondenza dell’innesto E45 in località Ponte San Giovanni, a Perugia, per la sistemazione di alcuni giunti di dilatazione. Per contenere i disagi al traffico, i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, dalle 20:00 alle 6:00 del giorno successivo. Il transito in corrispondenza del cantiere mobile sarà consentito con restringimento di carreggiata su almeno una corsia.