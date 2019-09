Lavori in corso alla storica Antica Latteria, si rinnova il locale delle brioches alla panna più buone del mondo

Lavori in corso alla storica Antica Latteria al civico 5 di via Baglioni, uno dei negozi storici della Vetusta... le brioches alla panna più buone del mondo. Era entrata in esercizio nel 1925 e continua a spron battuto la sua mission. Quel pavimento non ne poteva più. Quasi un secolo di vita non è poco. Specie quando la pavimentazione è realizzata in mattonellone di granigliato che si sfaldano. Per di più, una perdita d’acqua ha reso necessaria la sostituzione di tubi rugginosi in ferro con moderne tubazioni in pvc.

Insomma: il pavimento avrebbe perduto la sua omogeneità tra due sezioni del locale. È per questo che, con l’occasione, è stato anche rifatto il rivestimento della cucina retrostante e tutto è in tiro. Per il pavimento sono state scelte mattonelle chiare che rendono l’ambiente più luminoso. Nulla è stato toccato alle pareti sulle quali si ammirano le ceramiche perugine, dipinte dal celebre maestro

Federico Berardi (autore di opere poetiche nella lingua del Grifo, come “La nostra Fontèna” e “Storia di Perugia”). Berardi volle impreziosire i suoi disegni un po’ naïf con la citazione di versi de “Il bove” carducciano: uno spettacolo unico. Fervono le opere per l’inaugurazione, prevista per metà settimana. Intanto si procede con soddisfazione di Franceso e dell’attivissima moglie, mentre l’anziano padre Umberto guarda il lavoro con un filo di nostalgia.