Lavori di Umbra Acque a Perugia, rubinetti a secco per otto ore: ecco dove

Nuovi lavori di Umbra Acque a Perugia. La struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli ambiti territoriali integrati n. 1 e 2 dell’Umbria, informa che dalle ore 22:00 di mercoledì 18 aprile alle ore 6:00 di giovedì 19 aprile, potrebbero verificarsi interruzioni del servizio idrico o cali di pressione/portata in alcune zone del Comune di Perugia a causa di interventi di manutenzione straordinaria sulle reti idriche. Ecco le zone: Via Eugubina e limitrofe; Via Francesco di Giorgio; Via Maitani; Via Madonna del Riccio; Strada dei Lambrelli; Via Gattapone; Via Piero della Francesca; Via Monticelli; Via del Cammino; Santa Petronilla; Via del Grecale; Via del Maestrale; Via Arzilli; Via del Favarone; Via Di Duccio; Via Villa Gemini; Via dei Ciclamini; Strada Montevile; Voc. Valiano; Via San Simone del Carmine; Via Enrico Dal Pozzo; Via del Giochetto; Strada Vicinale San Michele Arcangelo; Casaglia.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.