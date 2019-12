Lavori di manutenzione straordinaria a Castiglione, rubinetti a secco: la mappa delle località

Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione a Castiglione del Lago dalle ore 08:30 alle ore 17 di lunedì 16 dicembre 2019 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle località Vaiano Villastrada: SP 301 di Pozzuolo dal n. civico 37 al n. civico 54, Via Bassa e limitrofe, Via Partigiani e limitrofe, Località Cimbano, Via Nuova, Località Poggi, Località Cantagallina, Zone limitrofe. Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.