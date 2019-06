Ancora cantieri sulla Perugia-Ancona, chiuso svincolo sul tratto in direzione Pianello

Ancora lavori sulle maggiori strade della Provincia di Perugia in pieno periodo vacanziero. Da venerdì 28 giugno Anas (Gruppo FS Italiane) eseguirà gli interventi definitivi di risanamento del piano viabile della strada statale 318 “di Valfabbrica”, nel tratto danneggiato da un incidente in corrispondenza dello svincolo di Petrignano di Assisi, in provincia di Perugia.

LA NUOVA VIABILITA' - Per consentire i lavori il transito sarà consentito a doppio senso di marcia mentre lo svincolo di Petrignano sarà chiuso in ingresso e in uscita in direzione Ancona. Il completamento è previsto entro lunedì 1 luglio.

L'NCIDENTE - Lo scorso novembre un’autocisterna che trasportava olio alimentare si era ribaltata perdendo parte del carico che aveva compromesso l’asfalto. Per riaprire prima possibile la strada, Anas aveva eseguito lavori di rifacimento del piano viabile. In un tratto di circa cento metri devono essere eseguiti gli interventi definitivi.