Riaprono i cantieri anti-buche su E45 e Centrale Umbra: disagi fino al 29 marzo, ecco i tratti interessati

I cantieri del progetto #stopbuche dell'Anas riaprono la prossima settimana e si andrà avanti con limitazioni e corsie interdette fino al 29 marzo prossimo

I lavori consistono, in particolare, nella completa rimozione della vecchia pavimentazione e nel rifacimento della sovrastruttura stradale fino a 60 cm di profondità, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Ecco tutti gli interventi.

E45 -Tiberina 3Bis- a lunedì prossimo 25 febbraio, gli interventi riguarderanno le rampe dello svincolo di Collevalenza che sarà temporaneamente sia in ingresso che in uscita, in entrambe le carreggiate. In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli adiacenti: Todi e Massa Martana. Il completamento di questo intervento è previsto entro venerdì 8 marzo.

Sempre sulla E45, a partire da mercoledì 27 febbraio sarà interessato dai cantieri un tratto di circa 4 km (dal km 110,250 al km 114,350) in corrispondenza dello svincolo di Promano. Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Promano sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. Il completamento di questo intervento è previsto entro il 29 marzo.

SS75 “Centrale Umbra” (Perugia-Foligno) - Anche sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” riprenderanno nei prossimi giorni i lavori di risanamento profondo del piano viabile, avviati lo scorso anno per un investimento complessivo di 15 milioni di euro. Per consentire alcuni interventi preliminari ai lavori di risanamento, a partire da martedì 26 febbraio sarà chiuso lo svincolo di Ospedalicchio sud per chi viaggia in direzione Foligno fino a sabato 2 marzo. A seguire, sarà avviato il cantiere che comporterà la chiusura dello stesso svincolo in direzione Perugia.