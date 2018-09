Per disfarsi di vecchi oggetti, li lancia dal balcone: un passante vede tutto e chiama la polizia

Voleva “semplicemente” disfarsi di un ventilatore e di uno stendibiancheria e aveva pensato che la maniera più veloce fosse quella di lanciarli dal balcone. Un passante però ha notato tutta la scena ed ha allertato il 113. I poliziotti delle Volanti, raccolta la segnalazione di quanto accaduto in centro storico, una volta sul posto hanno subito notato la presenza in strada degli oggetti.

Grazie alla testimonianza di un passante e di alcuni residenti della zona, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’appartamento dell’autore del gesto: un 24enne cinese in regola con le norme sul soggiorno che –messo alle strette – non ha potuto far altro che ammettere il fatto. Per lui è scattata una denuncia, in stato di libertà, per getto di cose pericolose.