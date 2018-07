Tempo d'estate, tempo di Trasimeno: riattivate le fermate dei treni a Torricella, ecco gli orari

Con l’estate tornano le fermate dei treni nella stazione di Torriella di Magione. Nella tratta Terontola–Foligno i treni si fermeranno nella stazione lacustre alle 7.26 e alle 14.52 (partenze da Terontola alle 7.10 e alle 13.41). Utile per chi decide di sostare anche la notte il treno di ritorno che parte alle 7.49. Per gli altri è prevista una fermata alle 14.53.

Per chi viene da Perugia il treno del mattino per raggiungere il lago parte alle 7.18, arrivo previsto alle 7.48. Nel pomeriggio partenza da Perugia alle 14.27. Anche in questo caso, per il ritorno, gli orari sono al mattino le 7.27 e il pomeriggio le 15.09. Si consiglia di verificare sempre gli orari sul sito di Trenitalia.

La decisione presa dall’azienda di ripristinare le fermate nella località lacustre, che è tra i luoghi turistici più amati e frequentati del lago Trasimeno, risponde alla necessità dei numerosi operatori turistici della zona.. A Torricella, dove la stagione turistica sembra essere partita nel migliore dei modi, sono infatti presenti: due hotel, due campeggi, un ostello, un residence, due bed and breakfast, quattro ristoranti e tre spiagge attrezzate.