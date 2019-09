Laghetto Pian di Massiano, parte la seconda fase dei lavori anti-degrado: tutti gli interventi

Ha preso il via in questi giorni la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria previsti dal progetto approvato dall’esecutivo di Palazzo dei Priori lo scorso novembre 2018, relativi al laghetto di Pian di Massiano. l’intervento – realizzato dall’Agenzia Forestale Regionale - riguarderà il risanamento della sponda del laghetto contigua a via T. Nuvolari, con la formazione ex novo di tratti di scogliera (circa 80 ml) e la reinstallazione di una nuova recinzione.

Prima di procedere all’opera, tuttavia, si rende necessario procedere alla cattura delle tartarughe e delle carpe presenti nel laghetto, che verranno collocate a cura del Servizio Faunistico e Venatorio Regionale in spazi idonee ad ospitare entrambi le specie. Operazione che sarà portata a termine entro la fine di settembre o i primi giorni di ottobre.

Nello stesso periodo sarà realizzata una recinzione temporanea per delimitare l’area di cantiere e contenere le anatre dentro il laghetto stesso, permettendo così ai volontari della LAV di Perugia di continuare in sicurezza il lavoro di apporto alimentare e monitoraggio dell’avifauna.