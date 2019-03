Ruba al supermercato, richiedente asilo corre dietro al ladro in fuga e lo blocca

È corso dietro al ladro che sta scappando, bloccandone la fuga, in attesa dell’arrivo dei poliziotti. È quanto accaduto un paio di giorni fa in una nota catena di supermercati, nel Comune di Corciano. Il ladro – un 19enne di origine nordafricana – ha tentato di fuggire dall’esercizio commerciale con addosso quattro pezzi di formaggio. Non ha però fatto i conti con un uomo che, all’ascita del negozio, è solito aiutare i clienti a portare la spesa in auto.

Quando ha visto il giovane scappare, ha deciso di inseguirlo fino a bloccare la sua fuga. Ne è nata una colluttazione, fortunatamente senza gravi conseguenze. All’arrivo degli agenti delle Volanti, il 19enne è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia. L’indagato – difeso dall’avvocato Beatrice Marini - già con precedenti specifici, è stato condannato in seno al rito abbreviato a 2 anni e otto mesi di reclusione.