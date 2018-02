Fa razzia di monete all'autolavaggio e scappa: smascherato "in diretta" dal proprietario e arrestato

Scovato il ladro di un autolavaggio a Collazzone, che per ben tre volte ha agito indisturbato e a volto scoperto prelevando l’incasso, tutte monete da 50 centesimi, per poi fuggire a bordo della sua auto. Ma il ladro, alla fine, è stato colto con le mani nel sacco. Sono stati i carabinieri della stazione di Collazzone, insieme al nucleo radiomobile di Todi, ad arrestare l’uomo in flagranza di reato: si tratta di un 31enne romeno residente ad Ostia, che ora dovrà rispondere di furto aggravato e continuato.

I carabinieri erano sulle sue tracce già da gennaio scorso quando aveva asportato dal distributore automatico 110 euro in pezzi da 50 centesimi. Stesso episodio accaduto il 4 febbraio, questa volta per un furto di 83 euro. Sono state le telecamere di videosorveglianza a riprendere un uomo all’opera a volto scoperto, per poi allontanarsi a bordo di una Opel; da lì le indagini fino all’ultimo episodio di ieri, intorno alle 17 del pomeriggio.

Tornato in azione, il proprietario dell’autolavaggio ha osservato tutto in diretta dalla propria abitazione tramite le telecamere di sorveglianza ed ha immediatamente contattato la centrale operativa della Compagnia di Todi. Una volta arrivati, i militari hanno fermato l’auto a circa cento metri dall’autolavaggio e ritrovato all’interno un altro gruzzolo in monete per oltre 100 euro e un congegno elettronico artigianale che, collegato al distributore, gli ha consentito la sottrazione delle monete. Per il 30enne è scattato l'arresto.