Ai domiciliari per il furto di una costosissima bici, ma lui dov'è? In giro con gli amici. Acciuffato e di nuovo arrestato  

Era stato arrestato e processato poco più di una settimana fa, dopo aver rubato una costosissima bici da corsa in via del Macello mentre il proprietario era appena entrato in un bar per dissetarsi. Processato con rito direttissimo, per un giovane nordafricano di 24 anni, originario del marocco, erano stati disposti dal giudice gli arresti domiciliari nella sua abitazione a Foligno.

Nella serata di ieri, durante un controllo, gli agenti però non lo hanno trovato a casa perchè lui era a Perugia, più precisamente a Fontivegge, insieme a un gruppetto di connazionali. Alla vista dei poliziotti che stavano effettuando un servizio di controllo, il giovane ha pensato bene di scappare in direzione stazione correndo in mezzo alla strada nonostante le auto e mettendo in pericolo la sua vita e quella degli agenti che stavano cercando ci acciuffarlo. Una volta bloccato, per il 24enne è scattato l'arresto per evasione dagli arresti domiciliari e per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato a piede libero per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Perugia. Ora è in carcere in attesa della convalida d'arresto.