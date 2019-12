Ruba vestiti e li rivende per comperarsi la droga: arrestato due volte, torna subito libero

Il sabato è dedicato ai furti nei centri commerciali per poi rivendere la refurtiva e comperarsi la droga.

È la storia di un giovanissimo alle prese con la droga e dedito al furto per procurarsela. Il ragazzo è stato arrestato il sabato appena passato e quello precedente. Sempre per furto al centro commerciale di Collestrada. In genere capi d’abbigliamento di marca: cinture, pantaloni, maglioni, giacche a vento, ma anche cellulari, cover e materiale di elettronica.

Entrambe le volte è stato fermato dai responsabili della sicurezza dei negozi e poi dalla Polizia. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Il ragazzo in tasca aveva anche una modica quantità di droga, per uso personale.

Comparso davanti a due giudici diversi per la direttissima, il giovane, difeso dall’avvocato Luca Pietrocola, si è visto convalidare il fermo, ma anche l’immediata scarcerazione e il ritorno in libertà. In attesa che si trovi una comunità in grado di accoglierlo dove poter svolgere lavori di pubblica utilità a sconto della pena reclusiva.