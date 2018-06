Ladro acrobata e maldestro: il rumore allerta i vicini, lui scappa e danneggia un'auto

Ladro acrobata tenta di rubare all’interno di un’abitazione di Foligno, ma viene bloccato e denunciato dagli agenti della polizia ferroviaria. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi nella città della Quintana dove un giovane straniero di 25 anni che aveva tentato di introdursi in un edificio nell’area della stazione, arrampicandosi al primo piano.

Ma il rumore causato dal tentativo di rompere il vetro di una finestra ha messo in allerta gli altri condomini. Il giovane, sentendosi scoperto, ha così tentato la fuga in sella alla bicicletta, urtando e danneggiando anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Immediato anche l’intervento degli agenti della Polfer, che sono riusciti ad individuare il ladro. Identificato, è stato così denunciato alla Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di tentato furto aggravato e danneggiamento aggravato.