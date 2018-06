Via Settevalli, balordi in azione: spaccano il vetro di una finestra ed entrano in casa per rubare

Ladri in azione in via Settevalli. Amara scoperta per un residente in via Vivenza che ieri sera, intorno alle 23, ha scoperto l'intrusione di uno o più ladri all'interno del proprio appartamento al primo piano di una palazzina. Cassetti e ante degli armadi aperti, a testimonianza del passaggio dei malviventi che - approfittando della momentanea assenza dei proprietari - hanno potuto agire indisturbati. Per riuscire ad entrare i ladri hanno infatti spaccato il vetro di uno dei finestroni dell'appartamento.

Da quanto si apprende avrebbero asportato un anello, una catenina d'oro e un orologio, per poi dileguarsi in fretta e furia. Solo intorno alle 23 quando il proprietario è tornato dal lavoro, si è accorto del furto subito, sporgendo poi denuncia ai carabinieri di Perugia. Il quartiere già un paio di anni fa era stato preso di mira da balordi e ladri, tanto da portare i residenti a realizzare un gruppo "cittadino" per segnalare, tramite social, ogni criticità e ogni presenza "sospetta".