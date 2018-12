Anche la casa di Laura Chiatti e Marco Bocci nel mirino dei ladri: svaligiata l'abitazione della coppia di attori

Oro e pellicce. E' questo il bottino che una banda di ladri è riuscita a portar via dopo aver fatto irruzione nell'abitazione della super coppia di attori umbri, Laura Chiatti e Marco Bocci. Il fattaccio è accaduto nella notte tra lunedì e martedì, quando la coppia si era allontanata da casa.

I ladri sarebbero riusciti a penetrare nella loro abitazione a Marsciano rompendo una finestra ; una volta dentro hanno arraffato alcuni preziosi e pellicce, per poi defilarsi. Tornati a casa, gli attori hanno fatto l'amara scoperta allertando le forze dell'ordine che ora stanno indagando sul caso. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Todi per riuscire a trovare indizi utili per risalire ai malviventi. La coppia di talentuosi attori, dopo il matrimonio a Perugia nel 2014 e la nascita dei loro due figli, ha deciso di continuare a vivere nella loro amata Umbria.