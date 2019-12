Ladri scatenati: raffica di colpi a Montebello, svaligiate quattro villette

A Montebello torna la paura della banda dei furti in casa. Dopo i colpi di due settimane fa i ladri sono tornati a colpire, senza neanche aspettare le tenebre o che i proprietari di casa non si trovassero all’interno.

I ladri hanno colpito ieri tra Montebello, Colonnetta e Madonna del Piano. L’obiettivo era costituito dalle villette che si trovano nella zona. Almeno quattro i colpi portati a segno. In alcuni casi con i proprietari che si trovavano in casa e non si sono accorti di nulla, se non quando era troppo tardi o perché è scattato il sistema di allarme quando i malviventi hanno provato a forzare porte e finestre allarmate.

La Polizia ha effettuato i sopralluoghi dopo i furti cercando elementi per individuare la banda che sta seminando paura e porte rotte nella zona.

L’incremento dei furti a danno di abitazioni e aziende nella zona sud della città aveva già indotto il prefetto Claudio Sgaraglia a riunire il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica stilando delle linee guida per un piano di sicurezza che prevede pattugliamenti, osservazione, posti di controllo.