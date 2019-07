Casa svaligiata dai ladri, rubata l'attrezzatura a un volontario del Soccorso Alpino: "Aiutateci a ritrovarla"

Casa svaligiata dai ladri a Spoleto: sparita l'attrezzatura a un volontario del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria. E il Sasu lancia un appello per ritrovarla: "Un nostro soccorritore del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria ha subito un furto nella propria abitazione.

Tra gli oggetti e cose personali rubati è stata sottratta anche la divisa del Soccorso Alpino e Speleologico e l’attrezzatura tecnica di soccorso.

Sia l’abbigliamento che il materiale tecnico di soccorso, sono estremamente costosi e ricordiamo che il Sasu opera su base volontaristica e ricomprare tutto ciò comporterà una spesa molto ingente".



E ancora: "Privare un soccorritore delle propria divisa e del proprio materiale tecnico implica che quel soccorritore non potrà essere operativo, comportando così un notevole danno a tutta la comunità, soprattutto in questo periodo dove il Sasu opera quotidianamente".

Poi l'appello: "Chiunque entri in possesso del materiale rubato è pregato di farlo riavere al Sasu presso la sede regionale (Perugia, strada Bellocchio - San Faustino,44, 06128 anche in forma anonima. La divisa e buona parte del materiale sono marchiati con stemmi del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Sasu. Per qualunque comunicazione contattateci al +39 324 7713601".