Doppio furto a Perugia nel week end: ladri rubano di tutto, dai gioielli ai contanti, fino al cibo

Doppio furto nella zona di San Martino in Colle, quello messo a segno da alcuni malviventi nella notte tra venerdì e sabato scorso. Sul caso indagano gli agenti della Questura di Perugia; secondo quanto ricostruito sono stati asportati monili e contanti, mentre in altri episodi di furti sarebbero stati asportati anche generi alimentari. Da quanto si apprende i furti sarebbero stati perpetrati quando i proprietari erano fuori dalle proprie abitazioni. Ma non sarebbero gli unici episodi quelli messi a segno nell'ultimo fine settimana. Intanto stanotte è stato colpito anche un supermercato di Città di Castello: qui il bottino prelevato dai ladri ammonterebbe a circa 50mila euro. Su questo caso indagano i carabinieri.