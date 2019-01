Corciano, beccati dalla Polizia poco dopo il furto in abitazione

Polizia a caccia di ladri nel territorio di Corciano. In questi giorni di festa, nell’ambito dei servizi predisposti al contrasto del fenomeno dei reati predatori, una Volante ha intercettato un’autovettura sospetta con a bordo due uomini di cittadinanza italiana, un 27enne e un 51enne.

Secondo gli agenti l’atteggiamento tenuto dagli occupanti e le circostanze di tempo e di luogo era sospetto, per cui gli operanti decidevano di approfondire il controllo, rinvenendo alcuni oggetti all’interno dell’autovettura come probabile provento di furto.

Dagli accertamenti è emerso che, poco prima, gli oggetti trovati in possesso dei due cittadini italiani, erano stati asportati da un’abitazione nelle vicinanze e che, il 51enne conducente dell’autovettura, ha fornito agli agenti delle false generalità, probabilmente per nascondere il fatto di essersi posto alla guida del veicolo con la patente revocata.

Grazie all’intervento della Polizia, il legittimo proprietario degli oggetti rubati è rientrato in possesso del maltolto. L’autovettura è risultata, invece, sprovvista di copertura assicurativa obbligatoria e, per tale motivo, sottoposta a sequestro amministrativo. Entrambi gli occupanti del veicolo sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di furto in abitazione in concorso, mentre, il conducente del veicolo 51enne, denunciato anche per aver fornito false generalità e sanzionato per quasi 6.000 euro, per le violazioni inerenti il Codice della Strada.