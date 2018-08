Razzia nella auto parcheggiate in viale Roma, ladri incastrati da un passante: arrestati

E' il giorno di Ferragosto e cammina per strada. Quando a un tratto li ha visti e ha subito chiamato la polizia. Così i due predoni delle auto parcheggiate in viale Roma sono stati arrestati. La testimonianza del cittadino ha permesso agli agenti di ammanettare i due ladri.



Si tratta di due giovani ecuadoriani, un trentenne ed un 24enne già noti alle forze di polizia, che nella giornata di ieri, armati di zainetto e frangivetro, hanno assaltato l'auto di alcuni turisti tedeschi, parcheggiata in viale Roma. La polizia li ha inseguiti e bloccati a Sant'Anna. Dall'auto avevano rubato alcuni accessori per il cellulare e un paio di occhiali da sole. Per i due predoni è scattato l'arresto e saranno giudicati per direttissima.