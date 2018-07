I ladri a caccia di case da svuotare, beccati da una vicina e mesi in fuga dalle grida

Allarme furti a Pianello. Questa notte le Volanti della Questura di Perugia sono intervenute nella frazione a seguito della segnalazione di alcuni movimenti sospetti provenire da un'abitazione. A notare la presenza di alcuni individui, è stata una vicina di casa che li ha sorpresi mentre stavano scavalcando la recinzione della casa a fianco.

La residente è riuscita a metterli in fuga gridando e così, quando i poliziotti sono giunti sul posto, i malviventi erano riusciti a farla franca, dileguandosi nella notte. Tramite un post sui social network, la residente ha voluto denunciare l'accaduto con l'intento di far prestare massima attenzione ai cittadini soprattutto in questo periodo estivo, dove spesso i proprietari vanno in vacanza o si allontanano dalle proprie case nelle ore serali per partecipare alle tanti manifestazioni estive che si svolgono nela nostra regione. Nel post la residente ha fornito anche un piccolo identikit: "Sono tre, agili, vestiti di scuro e con un cappellino a visiera"

L'ultimo inquietante episodio risale solo a pochi giorni fa, questa volta a Santa Sabina. dove un perugino si è ritrovato i ladri direttamente nella camera da letto, mentre stava dormendo. Svegliatosi di soprassalto a causa dei rumori, aveva notato due inquietanti figure accantò a sè, messe in fuga grazie alla sua prontezza nel reagire.