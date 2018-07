A tu per tu con i ladri, si sveglia di soprassalto e li trova in camera da letto

A tu per tu con i ladri in casa. Un risveglio da incubo quello di un residente di Santa Sabina che la scorsa notte è stato vittima di un tentativo di furto all'interno della sua abitazione. Sono passate le 2.30 di notte. Il quartiere dorme ancora quando l'uomo improvvisamente si sveglia e si trova due inquietanti figure a fianco del suo letto.

Dopo un iniziale sgomento e incredulità per quanto stava accadendo, si è armato di coraggio riuscendo a farli scappare, non mostrando nè paura nè insicurezza. I due malviventi, sentendosi così scoperti e vedendo la pronta reazione dell'uomo, si sono defilati facendo perdere le proprie tracce.

Grazie alla sua prontezza i ladri, due uomini di circa 25/30 anni, sono riusciti a fuggire senza prelevare nulla dalla sua abitazione. Messi in fuga, l'uomo ha allertato le forze dell'ordine per denunciare quando accaduto. Intanto per allertare anche gli altri abitanti del quartiere che da oggi sarà anche teatro di una bella sagra, "Santa Sabina in..", il coraggioso cittadino ha segnalato con un post sul proprio profilo Facebook la presenza dei due ladri in casa, mettendo in guardia gli altri su possibili intrusioni, con la raccomandazione di chiudere bene porte e finestre per evitare indesiderate e spiacevoli intrusioni.

“Non danno nell’occhio - scrive su Facebook - non si sono nemmeno messi a correre per strada dopo essere scappati, credo per non risultare sospetti ad eventuali altre persone e per non far rumore. Peccato che non sono riuscito a seguirli perché sono scomparsi nel buio dell’orto di un vicino. Se abiti in zona chiudi le finestre questi giorni e chiama i carabinieri per qualsiasi avvistamento sospetto”.