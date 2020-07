Salta la condotta idrica a Lacugnano: rubinetti a secco anche a Ferro di Cavallo

Un gravissimo danno alla condotta idrica, in zona Lacugnano, sta creando forti disagi - moltissimi i rubinetti a secco - a famiglie e attività commerciali anche a Ferro di Cavallo e zone limitroge. La perdita è ingente: oltre 50 litri al secondo. Le squadre operative sono sul posto per effettuare quella che è stata definita una complessa riparazione. Umbr Acque ha spiegato che i lavori andranno avanti ad oltranza per ripristinare il prima possibile il servizio.



