LA VIGNETTA di Pino Pellegrini | Migranti in fuga da Gualdo Cattaneo: il piano del Governo

Il Viminale ha inviato a Gualdo Cattaneo 25 migranti appena sbarcati in Sicilia. Appena arrivati in Umbria....sono fuggiti in 23. Il Governo non aveva neanche avvisato il sindaco ed i migranti non hanno effettuato il tampone ma solo il test rapido ai quali sono risultati negativi. Il nostro Pino ha rappresentato così quesa situazione assurda.

