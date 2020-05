LA TESTIMONIANZA L'editore Bertoni: "I giorni passano le speranze per la nostra economia si riducono"

Anche in questa occasione abbiamo deciso di pubblicare la testimonianza di un imprenditore perugino che da mesi, come tanti altri, sta lottando contro la pandemia, contro la burocrazia, contro un sistema che sembra fatto apposta per affossare piuttosto che rilanciare chi vuole fare impresa. Jean Luc Umberto Bertoni è un editore di libri di interesse nazionale. Ecco la sua testimonianza.

*******************

di Jean Luc Umberto Bertoni / Bertoni Editore

Vita da piccolo editore nel periodo del Covid / Ho pensato molto se scrivere o meno questo post ma lo ritengo utile a sensibilizzare chi non comprende cosa significa fare impresa (seppur micro come quella del sottoscritto) in questo periodo e ambito / Da marzo gran parte delle case editrici in Italia non riescono ad incassare dalle librerie (nel mio caso rappresentano il 25% delle entrate), molti distributori da aprile hanno bloccato i pagamenti (il 40% delle entrate), ed in molti hanno comunicato che effettueranno i primi pagamenti a luglio (chi ha o ha avuto una partita iva in Italia sa bene che luglio può significare settembre), può una azienda vedere ridotti i propri introiti del 65% per circa 7 mesi.

Ad oggi mi sono stati recapitati 600 euro a aprile e 600 a maggio, soldi che mi permettono appena di pagare l'affitto dell'ufficio, il finanziamento chiesto per poter pagare i fornitori, dopo più di un mese dalla prima richiesta, ancora nulla. Vi posso assicurare che è dura parlare ai propri fornitori, che sono imprenditori, nella mia stessa situazione. L'entusiasmo non mi manca, ma a volte vi è la sensazione che il sistema si basi su una burocrazia tale in cui il piccolo imprenditore (commerciante, artigiano, professionista, partita iva, …) è lasciato solo e mentre i giorni passano le speranze per la nostra economia si riducono, in particolare quelle in ambito culturale.