Coraggioso atleta non vedente mette in fuga i ladri che lo aggrediscono: ora si apre il sogno della nazionale di Judo

Ha messo in fuga i ladri che erano entrati nella sua abitazione. Lo hanno aggredito, spintonato, ma lui non si è arreso e alla fine è riuscito a farli scappare. E' la storia del coraggioso Gabriele Scorsolini, giovane atleta non vedente originario di Terni con la passione per l'arrampicata sportiva e il Judo.

Una storia di coraggio che ha fatto il giro del web. Ma per Gabriele è arrivata anche un'altra sorpresa: la telefonata di Roberto Tamanti, responsabile tecnico del settore judo della Fispic, la Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi. Gabriele è stato infatti convocato per giovedì presso il centro olimpico di Ostia per verificare la sua tecnica e la sua preparazione ed eventualmente consentirgli di entrare in nazionale.