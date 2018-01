La musica lo toglie dalla strada e ora sogna un futuro da rapper: la storia di Blind, giovane talento perugino

Franco all’anagrafe, nome d’arte Blind, è un ragazzo che ha da poco compiuto 18 anni, con un passato difficile, che ha intrapreso la carriera di cantante rap e che ha già ricevuto diverse proposte da importanti case discografiche. Anni difficili con tensioni in famiglia e con una brusca interruzione degli studi; tempo passato a fare nulla a cavalcioni dei muretti del suo quartiere nella prima periferia di Perugia. Di lui si è occupata la giustizia dei minori che lo ha affidato ad una associazione che si occupa di formazione e recupero.

Dice Sara Bodio vicepresidente di “Risorse e Talenti”:"Con Franco è stato fatto un lavoro impegnativo , ma in un anno sono stati ottenuti risultati importanti. Il ragazzo assieme ad altri nelle sue condizioni, si è visto appoggiare nelle sue passioni, in primo luogo la musica, ma anche il motociclismo,e al di là delle visualizzazioni su You tube, è evidente che si è posto come obbiettivo quello della strada artistica".

Blind, che ha scelto questo nome "perché non guardo in faccia a nessuno" vanta migliaia di seguaci, scrive i testi delle canzoni, la più famosa delle quali è “ Sotto ‘sti palazzi”, un genere rap che racconta le giornate di chi si trascina da un angolo all’altro del quartiere, ma con la voglia di emergere.

E proprio della storia di Blind si è parlato nella trasmissione televisiva Testimonianze dall’Umbria, andata in onda martedì 30 gennaio alle 20:30 a Tef channel. Il programma, condotto come sempre dal padrone di casa, Mario Mariano, ha ospitato oltre alla giovane promessa del rap anche la teen coach Sara Bodio, il giornalista Claudio Sampaolo, il docente della Università dei sapori Mario Corradi e l’avvocato Claudio Cimato, che più volte si è occupato di vicende in cui erano coinvolti giovani difficili. “Internet ha dato la possibilità - dice l'avvocato - ad un giovane di ricevere tanto consenso, ma adesso Franco assieme ad un contratto deve assolutamente ritrovare la voglia di tornare a scuola per incanalare un sicuro talento".