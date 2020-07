La solidarietà non si ferma, donate al sindaco tute anti-contagio e termoscanner

Consegnati di due termoscanner e 25 tute anticontagio al Comune di Perugia da parte della Fondazione Prosperi di Castagnola. Gli strumenti verranno destinati alla Protezione Civile. A ricevere i rappresentanti della Fondazione sono stati il sindaco Andrea Romizi e l’assessore alla sicurezza, mobilità e protezione civile Luca Merli. La Fondazione Prosperi di Castagnola, con sede a Giano dell’Umbria, è nata nel 2012 i seguito alla beatificazione di Maria Luisa Prosperi ed ha come scopo l’assistenza ai bambini e la lotta ai tumori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19 la Fondazione si era già resa protagonista di numerose iniziative di solidarietà: sono stati, infatti, donati tre ventilatori polmonari, monitor multiparametrici e pompe infusionali alle terapie intensive degli ospedali di Perugia, Foligno e Terni, oltre a forniture di mascherine per i reparti pediatrici di tutta l’Umbria. Sia il sindaco Romizi che l’assessore Merli hanno voluto ringraziare, a nome di tutta l’Amministrazione e della città di Perugia, la Fondazione per questa donazione che conferma l’attenzione della stessa nei confronti della cittadinanza ed, in particolare, delle fasce più deboli, bambini e malati di tumore.