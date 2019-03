Imparare a fare una pizza di qualità? Al via le giornate in-formative: focus sulla pizza napoletana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Le farine umbre di Molino sul Clitunno SPA sono ormai sempre più collocate nel panorama italiano delle farine professionali di qualità, portando il valore aggiunto della filiera italiana e della continua ricerca verso un prodotto finale orientato al concetto di healty food e di un'alimentazione consapevole. Dopo le prime due giornate di formazione dedicate alla pasticceria con i maestri siciliani Samuele Palumbo e Salvatore Caggegi, lunedì 08 Aprile e lunedì 20 Maggio, sarà la volta dell'arte della pizzeria.

A mettere le mani in pasta con i partecipanti, saranno questa volta Favio Gargiulo, docente all’Università della Cucina Mediterranea di Sorrento, il Campione del Mondo Pizza World Championship 2015 Federico Visinoni (giudice della trasmissione Tv “Il Boss delle Pizze”) e il maestro pizzaiolo Riccardo Menon, direttore della scuola "Master Pizzaioli”. Appuntamento invece il 21 Maggio con l'unica sessione dedicata alla pasta fresca, per imparare le tecniche migliori per una sfoglia impeccabile e dalla resa ottimale. L'elenco completo dei corsi 2019 sul sito: www.molinosulclitunno.it

Gallery