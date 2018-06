La piccola Noemi ha bisogno di Perugia: asta di solidarietà per le cure in Texas

Servono tra i 60 e gli 80mila euro per permettere alla piccola Noemi, otto anni affetta dalla Sindrome di Rett, di continuare a sostenere le sue cure al Texas Children’s Hospital di Houston. Per la piccola Noemi è il quinto anno di cure in Texas e mamma Alessia ha parlato di un cambiamento radicale della figlia, ma anche della difficoltà economica di proseguire questoccammino. “I progressi sono notevoli– ha precisato la mamma nel giorno della presentazione di una raccolta fondi promossa da Cesvol –, non è mai stata in posizioneceretta da sola, adesso rimane seduta per un minuto. Noemi fa terapia quattro volte acsettimana, dal lunedì al giovedì in palestra e in acqua. Torneremo in Italia a fine settembre”.

Il progetto di aiuto per Noemi è nato per volontà del Ris, ‘reparto investigativo sociale’, come è stato definito. Dietro al Ris ci sono tre ragazze unite dalla forza dell’amicizia e accomunate dal desiderio di solidarietà: Larisa Gavrilova (la R sta per Russia), Laura Cartocci (la I per Italia), e Melisa Barrantes (S per Spagna) che per venerdì 15 giugno hanno organizzato una cena-spettacolo di solidarietà con un’asta di raccolta fondi al Golf Club di Perugia in località Santa Sabina.

A svelare alcuni dettagli della cena di beneficenza è stata Laura Cartocci che, vista la sua esperienza nella moda, ha ben pensato di inserire all’interno dell’elegante serata una sfilata di abiti donati, per l’occasione, da Gattinoni, con l’aggiunta di accessori regalati da Paolo Perugini, insieme ad altre cose date in dono da tante persone per essere messe all’asta. Larisa Gavrilova ha sottolineato l’importanza di partecipare all’evento per raccogliere una cifra considerevole, precisando, poi, la presenza della musica e la partecipazione, tra vari artisti, del gruppo Umbria Ensemble.