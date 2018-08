La nostra segnalazione ha funzionato, ripulito l'andito dell'ex portineria invasa dagli sbandati

La nostra segnalazione, come al solito, ha funzionato. Siamo andati a controllare quell’andito dell’ex portineria del policlinico il cui stato di inaccettabile degrado l’Inviato Cittadino aveva segnalato con parole e documentato con immagini. Ieri, in occasione della Scarpinata dell’Assunta, l’accesso era stato ripulito dalle sporcizie, ma non dall’afrore di orina. Ci hanno provato, hanno rimosso cartoni, residui di cibo e indumenti. Ma il pavimento resta indelebilmente macchiato e poco odoroso. Pazienza.

Almeno un po’ d’ordine è stato fatto. Ma per quanto tempo? È prevedibile che, se il controllo e la pulizia sono legati a una festa o a un singolo evento, tutto potrebbe tornare come prima. Insomma: “passata la festa, gabbato lo santo”. Ci auguriamo francamente di no. Per il bene dei monteluciani e per la dignità del luogo. Bello, luminosamente cantato da Carlo Vittorio Bianchi nella poesia immortale della “Ballata fra due guerre”.