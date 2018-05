LA LETTERA Caro sindaco a Monteluce c'è una via abbandonata... che ormai non viene più pulita

Riceviamo e pubblichiamo: la lettera di una nostra lettrice di Monteluce rivolta al Comune di Perugia

Egregio Comune,

non avendo avuto risposta segnalo per la seconda volta che come abitante del quartiere passo spesso da via a Valle di via del giochetto per arrivare da via Agostino di Duccio alla piazza di Monteluce antistante la chiesa di santa Maria di Monteluce.

E' una via che è sempre stata ed è di uso pubblico, tanto è vero che la usano i clienti dell'Ilgo Hotel, tanti studenti cinesi per andare a lezione e gli abitanti del quatiere Monteluce-sant'Erminio. E come tale veniva pulita dalla Gesenu.

Ora da tempo è abbandonata alle buone intenzioni di chi ci abita perché non si vede più spazzino. Mi hanno detto che il Comune non la riconosce di uso pubblico, dopo averlo fatto per decenni e decenni, perché non collega due strade.

Ed io per dove passo? Non volete credere a me? Credete per favore a voi stessi ad un opuscolo ufficiale del Comune dove è scritto chiaramente che collega via Agostino di Duccio a via del giochetto oppure al Donati il vademecum viario di ogni amante di Perugia dove è scritta la stessa cosa.

Cordiali saluti

Gina Capitani

