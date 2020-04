LA FOTO NOTIZIA Cavallo in fuga tra le auto a Magione

Un cavallo in fuga, dopo essersi liberato da qualche box in zona, è stato avvistato questa mattina a Magione. Una sorpresa e un pericolo per gli automobilisti in transito che hanno fotografato tutto e avvertito le autorità. L'animale è stato visto correre in zona campo sportivo della città governata dal sindaco Giacomo Chiodini. Non si conoscono al momento altri particolari. Utilizzando l'ironia ai tempi del coronavirus e dell'obbligo di stare a casa... potremmo scrivere che anche per il cavallo la quarantena, dopo 50 giorni, è diventata un peso insopportabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.