LA DENUNCIA Federconsumatori: "Cartelli che invitano operatori sanitari ad evitare spazi comuni o ascensori"

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Federconsumatori di Perugia dove di denuncia l'atteggiamento scorretto di alcuni che per paura del contagio stanno cercando di isolare quelle persone che combattono in prima linea il Covid19, temendo di essere a loro volta contagiati. Una follia. Nella denuncia si parta di alcuni negozi e condomini senza specificare altro. Il lettore come sempre si farà la sua opinione. Se qualcuno vuole ribattere o denunciare altri atteggiamenti inqualificabili... siamo a disposizione. Buona lettura.

********

di Alessandro Petruzzi - Federconsumatori Perugia

La paura, lo sappiamo, spesso induce ad assumere comportamenti irrazionali. Ma quello che ci stanno segnalando alcuni cittadini ha travalicato i confini dell’irrazionalità per sfociare nella discriminazione e nella viltà. Mentre tutti esaltano a gran voce l’importanza, il coraggio e l’abnegazione del personale medico e sanitario che lavora negli ospedali, impegnato in prima linea nella lotta al coronavirus, c’è chi si scaglia contro queste persone, cacciandole o non ammettendole all’interno dei propri locali in quanto possibili fonti di contagio.

Un atteggiamento intollerabile che, a quanto apprendiamo, è stato assunto da alcuni esercenti e anche all’interno di alcuni condomini, in cui sono stati affissi cartelli che invitavano il personale medico e paramedico residente nel palazzo a evitare di frequentare spazi comuni ed ascensore. Vorremmo ricordare a tutti che, al di là del lato inumano e meschino di tale comportamento, che svela la natura peggiore di alcuni atteggiamenti sociali, medici e paramedici sono perfettamente a conoscenza dei rischi derivanti da un possibile contagio e delle misure per prevenirlo ed evitarlo: fa parte del loro lavoro proteggere i cittadini e salvaguardarne la salute.

Qualora foste testimoni, o protagonisti di vicende simili, vi invitiamo a contattare al più presto le Forze dell’Ordine, invitandole ad intervenire contro l’atteggiamento discriminatorio e insensato assunto da alcune persone sopraffatte dalla paura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.