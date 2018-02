LA CURIOSITA' Quei detti perugini su metereologia e salute, funzionano quando sì e quando NO

Smentito il detto popolare sulle temperature particolarmente rigide dei “giorni dla merla”: dal 29 al 31 gennaio o, secondo altri, dal 30 gennaio al 1 febbraio. Salta così il detto perugino: “Pi giorni dla merla… tutti i passeri senza coda!”, alludendo alla caduta dell’estremità posteriore del pennuto, necrotizzata dal ghiaccio. “Signora mia, le stagioni non sono più quelle di una volta!”, diceva Franca Valeri. E le statistiche sembrano confermarlo. Secondo step: la Candelora, e il proverbio che invece “ardice”, ossia “si dimostra valido”. Recita il detto: “Si fa bel de Candelora, de l’inverno sémo fòra. Ma, si piove o tira vento, de l’inverno sémo dentro”.

Il 2 è stata la festa della Madonna Candelora, ossia della Presentazione al tempio di Gesù o Purificazione della Vergine Maria. A giudicare da Perugia (ma anche da resto d’Italia), pare che l’inverno sia tornato a farsi vivo. Per la Candelora ha fatto pioggia e vento: a voi le conclusioni! Per dire che l’inverno è tutt’altro che finito. Ieri, 3 febbraio, festa di San Biagio, protettore contro i mali della gola. Si dice che la nomea discenda dal miracolo di aver liberato la gola di un bambino da una lisca di pesce che lo soffocava

(in pagina il disegno donatomi da Marco Vergoni).

A San Biagio (comune di Marsciano) c’è la festa con celebrazioni liturgiche. La benedizione (piùù sicura della neoborocillina) consiste nell’incrociare due candele davanti alla gola del fedele e recitare la preghiera dedicata al santo. A Cannara, per la ricorrenza, si praticavano, un tempo, sfide popolari a giochi come il ruzzolone. Dice l’illustre clinico Elmo Mannarino: “San Biagio quest’anno è stato inoperoso, dato che il picco dell’influenza sta passando senza grosse conseguenze… o forse il santo ha lavorato più del solito, esercitando la sua protezione!”. Sta di fatto che il picco si è verificato… senza gravi danni.