LA CURIOSITA' Bufala o rischio reale? Quel radar in mano ai ladri per rubare nelle auto

C’è chi la dà per certa e chi, invece (come il sito www.bufale.net), parla esplicitamente di leggenda metropolitana. Secondo quanto asserito da chi ci crede, i mariuoli girano con rilevatori di batterie al litio… attenzione a telefonini e macchine fotografiche digitali lasciati in macchina: rischiate che ve li rubino. Ma come fanno ad andare così a colpo sicuro, anche quando quegli oggetti elettronici non sono visibili? Vale la pena di forzare sportelli o infrangere vetri, col rischio di non trovare nulla all’interno… e di essere beccati durante il colpo? Il rebus è risolto con estrema facilità, grazie all’aiuto della tecnologia.

È capitato a chi scrive di lasciare, improvvidamente, una Canon di fascia alta nascosta tra le buste di plastica del pianale (per non renderla visibile) e non trovarsela dopo il film. Ma come hanno fatto a forzare una utilitaria, rischiando di essere visti e con l’alta probabilità di non rimediare nessun oggetto di valore? Si dice esistano dei rilevatori di batterie al litio, usualmente impiegate per alimentare telefonini, tablet, computer portatili o macchine digitali. Anche se non si vede nulla di “prezioso”, ma il rilevatore segnala, basta forzare la portiera, o lo sportello della bagagliera, per trovare il “tesoro”.

Una fonte ritenuta autorevole (http://motori.corriere.it/motori/attualita/cards/furti-auto-nuove- tecniche/batterie.html ) parla esplicitamente di “Radar” per batterie al litio. Spiegando: i ladri passano lungo una fila di auto parcheggiate e, quando rilevano la presenza di strumenti con batterie al litio, aprono l’auto per rubare cellulari o tablet. È accaduto anche a me e me ne rammarico. Ma non conoscevo l’ultimo ritrovato tecnologico della microcriminalità. Ecco perché avverto l’obbligo di mettere sull’avviso il lettore. Chi nega tale possibilità, sostiene trattarsi invece di “ingegneria sociale”. Ossia, gruppi di malviventi osservano qualcuno che nasconde nel bagagliaio qualcosa di prezioso e avvertono i compari che entrano in azione. Possibile. Ad ogni buon conto, meglio non lasciare niente in auto. Anche per non avere rimorsi né sorprese.