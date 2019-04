L'Ospedale di Perugia in lutto per la scomparsa del luminare Roberto Quartesan: la Psichiatria la sua missione

Comunità scientifica e mondo dell'assistenza sanitaria sono in lutto per la scomparsa del prof. Roberto Quartesan, ricercatore di fama internazionale, per molti anni alla guida di strutture di Psichiatria di aziende sanitarie territoriali e dal 2005 dell'Azienda Ospedaliera di Perugia. Il prof. Quartesan avrebbe compiuto a giorni 70 anni, da tre aveva lasciato il servizio di direttore della struttura complessa di degenza psichiatrica, trasferita all'interno del S.Maria della Misericordia dal 2011, trasferimento per il quale lo stimato professionista molto si era battuto per garantire una migliore assistenza ai pazienti.

Sentimenti di vicinanza alla famiglia, la moglie Patrizia e la figlia Alessandra, sono stati espressi dall'attuale responsabile della s.c. di Psichiatria Alfonso Tortorella, dal personale del reparto e dal direttore generale facente funzione dell'ospedale Giuseppe Ambrosio. Il prof. Quartesan aveva continuato a mantenere stretti rapporti di collaborazione con i medici che si erano formati alla sua scuola, che ora ricoprono ruoli importanti in ambito di assistenza ai pazienti psichiatrici. I funerali si svolgeranno lunedì 22 aprile alle ore 10:30 nella chiesa di S.Pietro