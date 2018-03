L'INVIATO CITTADINO Il Comune è ben intervenuto sul muro in aderenza a Porta San Girolamo, ma altro resta da fare

Quel muro in dissesto è stato finalmente risanato e consolidato. L’inviato Cittadino lo aveva segnalato con una certa preoccupazione perché – a detta degli esperti – quella struttura fatiscente era in predicato di caduta. Siamo nella parte terminale di via Tancredi Ripa di Meana, in aderenza alla Porta San Girolamo. Qui sta la vecchia muratura che divide la stessa via Ripa di Meana e il tratto ascendente di via Bonfigli. Dopo ripetute segnalazioni, il Comune di Perugia si è deciso a intervenire. E c’è da dire che il lavoro effettuato ha tutti i crismi del buon artigianato.

La parte svuotata, che non era più in grado di reggere la sezione soprastante, è stata riempita con pietre saldamente murate, in modo da poter garantire un valido supporto. La scarpatina sottostante è stata ricostruita a verso, colmando quelle discontinuità che la rendevano insicura, specie col forte e costante dilavamento della pioggia di questo periodo. C’è chi dice che l’intervento sia stato effettuato giusto in tempo per evitare il crollo. Purtroppo il lavoro è stato realizzato solo in prossimità della Porta, ma non nella parte più in basso.

Qui, in aggiunta al muro con cavità che lo indeboliscono, si trova una massa di rampicanti (edere e altro) che, con le loro radici, si infiltrano nelle fessure e rendono staticamente precaria la struttura. Senza contare che non è stato fatto niente nella zona alta del muro che resta marcata da infossamenti ed erosioni prive di materiali omogenei: lo dimostrano i sassi che cadono continuamente a terra.

Sarà bene provvedere, in una prossima fase d’intervento, per mettere in sicurezza e rifinire anche sul piano estetico. Misura urgente, dato che ci troviamo in prossimità della Porta San Girolamo e poco sotto l’Arco di Duccio del quale si attende da anni un restauro artistico. Fino a quando?