L'Arma e l'Umbria non dimenticano il carabiniere eroe Fezzuoglio: "Un uomo al servizio dei cittadini"

Con grande commozione oggi a Umbertide è stata celebrata la cerimonia civile per la commemorazione di Donato Fezzuoglio, appuntato dei carabinieri medaglia d'oro al valore militare, scomparso tragicamente quattordici anni fa, 30 gennaio del 2006, mentre bloccava una rapina in corso al Monte dei Paschi di Siena in via Andreani. In tantissimi hanno presenziato alla cerimonia insieme alla moglie Emanuela Becchetti e al figlio Michele, tra cui il sindaco del Comune di Umbertide Luca Carizia, che ha ricordato il sacrificio di Fezzuoglio, “uno dei giorni più drammatici della storia di Umbertide”.

Presente anche il comandante della Legione Carabinieri Umbria generale Massimiliano Della Gala, tante autorità in rappresentanza delle associazioni combattentistiche e dell'Arma, la vicesindaco Annalisa Mierla, gli assessori Francesco Cenciarini e Alessandro Villarini e il presidente del Consiglio comunale di Pietralunga, Bruno Bani, ma anche molti studenti e cittadini. Dopo la cerimonia civile, il Vescovo di Gubbio, monsignor Luciano Paolucci Bedini, ha celebrato la cerimonia religiosa, che si è conclusa con la Preghiera del Carabiniere. Inoltre, sempre in ricordo di Fezzuoglio, i colori rosso e blu (dell'Arma dei carabinieri) illumineranno la facciata della scuola primaria “Giuseppe Garibaldi”. “Una persona, un simbolo, un uomo al servizio dello Stato e della comunità” ha affermato il generale Della Gala, che ha proseguito ricordando che in onore di Donato Fezzuoglio è stata intitolata la stazione dei carabinieri di Bella, città natale dello stesso, il cui “esempio e sacrificio sono sempre vivi in tutti noi”.