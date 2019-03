Al Volta nuove polemiche: "Numero chiuso per l'iscrizione. E i bocciati dovranno cambiare scuola"

Si complica sempre di più la vicenda all'ITTS Volta di Piscille. Dopo le polemiche con tanto di raccolta firme per dire no al trasferimento in un'altra sede di una parte dei tantissimi iscritti, ora la riorganizzazione rischia di peggiorare ancora di più le cose. L'Altra-Scuola ha denunciato l'ipotesi di introduzione di una sorta di numero chiuso all'ingresso e di un'altra selezione nei primi anni... tutto questo per evitare trasferimenti in un'altra sede



Tra le ipotesi di ammissione ci sarebbe ddi entrare al Volta a tutti i nuovi iscritti "il cui voto di comportamento in uscita non superi una determinata soglia e di fare in modo che tutti gli studenti delle classi prime bocciati alla fine dell'anno scolastico 2019/2020 non possano ripetere l'anno nella scuola che hanno scelto. Naturalmente se le strutture scolastiche di tutta la Provincia fossero adeguate a sostenere l'attuale domanda, non esisterebbero problemi come questi, ma non è nemmeno pensabile che per fare fronte a una situazione di difficoltà si proponga come soluzione un'ulteriore sfregio ai diritti di tutti gli studenti.

Per Melania Bolletta, Coordinatice di Altrascuola - Rete degli Studenti Medi Perugia, quella c a cui assistiamo è l'ennesima ingiustizia perpetrata ai danni degli studenti, una medicina peggiore della malattia: peggiore perché desta meno scalpore e tuttavia impedisce agli studenti di essere davvero liberi nella scelta del loro percorso scolastico e di vita. Si fa passare come riorganizzazione interna un'opzione che non avrebbe mai nemmeno dovuto essere sul tavolo: il numero chiuso nella scuola".