Natale a Gualdo, tutto pronto per il mitico concerto delle maestre del Bambin Gesù insieme all'Orchestra Fiorentini

"La musica con gli occhi delle donne": è il titolo del concerto di Natale delle maestre dell'Istituto Bambin Gesù di Gualdo Tadino che portano avanti una lunga tradizione di insegnamento scolastico e dei valori per affrontare una vita perbene. Una scuola speciale dove le maestre ed educatrici sono in primi linea per raccogliere fondi per agevolare l'amministrazione delle suore. Un contributo fondamentale arriva da una delle orchestre del Centro Italia più amate e conosciute: ovvero l'orchestra Fiorentini, gualdesi puro sangue, che accompagneranno sul palco il DBG Chorus.

Due le date per ascoltare buona musica e contribuire al futuro della scuola: il 27 dicembre e il 28 dicembre sempre alle ore 21, sempre al Teatro Don Bosco. Musica italiana, i grandi successi stranieri e il bel canto all'italiana: è questo il mix musicale che sarà proposto direttamente al pubblico. Per prenotare i biglietti presso "I Postini di Gesù Bambino" in via Calai a Gualdo Tadino negli ex locali Zuccherini. I Postini di Gesù Bambino resteranno aperti fino al 7 gennaio: qui si potrà partecipare alla pesca di beneficienza i cui fondi saranno impiegato per la qualità della vita degli studenti e dell'istituto gualdese.