Controlli a tappeto nei canili dell’Umbria, il Wwf: “Trovato locale fatiscente e inadeguato, chiederemo chiusura”

Controlli a tappeto nei canili dell’Umbria da parte delle guardie giurate del WWf: le ispezioni hanno riguardato sia le strutture di ricovero a carattere pubblico o convenzionate, sia private in tutto il territorio: da Perugia a Foligno, da Todi a Città di Castello fino a Gubbio.

“Chi gestisce un canile per conto di un Ente – spiega Sauro Presenzini, Coordinatore regionale delle Guardie del Wwf - è sovvenzionato con soldi pubblici, ha una convenzione da rispettare, delle norme, delle regole, dei limiti, delle prescrizioni che vanno verificate e rispettate da parte di chiunque ne ha la gestione”. L' ultima ispezione in ordine di tempo, una visita esperita al canile di Colleluna a Terni, con circa 400 cani, dove le guardie hanno trovato una "struttura pulita con ambienti idonei e ben organizzata".

“Il benessere dell'animale deve essere riscontrato sul posto, la possibilità che il cane possa essere affidato a famiglie deve essere favorito al massimo, la massima capienza rispettata, la rispondenza tra quanto dichiarato e verificato sul posto, è uno dei presupposti fondanti per un corretto, doveroso e trasparente controllo verso una struttura, che seppur chiusa/confinata a motivo della detenzioni di animali, deve essere però massimamente trasparente e aperta verso il pubblico, verso la collettività che osserva”.

Tra le tante strutture visitate, dove - spiega il Coordinatore regionale delle guardie Wwf- alcune irregolarità sono state riscontrate - una andrebbe chiusa subito per gravi carenze gestionali e strutturali, ma sono ancora in corso i riscontri documentali del caso. Ovviamente la segnalazione verrà girata al Comune capofila di quella struttura convenzionata per i necessari riscontri, approfondimenti, valutazioni. Numerose e meticolose altre ispezioni nei prossimi mesi nel territorio umbro, sono già state programmate dal Coordinatore regionale delle Guardie Sauro Presenzini.