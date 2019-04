Inchiesta sanità - Al Santa Maria della Misericordia gli ispettori inviati dal ministro Grillo

Gli ispettori inviati dal ministro della Sanità Grillo sono arrivati al Santa Maria della Misericordia intorno alle 13 missione, accompagnati dal comandante del Nas Umbria Giuseppe Schienalunga e ricevuto dal facente funzioni Ambrosio.

“Il quadro della vicenda - commenta il responsabile del dicastero della Salute in una nota - è molto grave. Per la parte che attiene al mio ministero effettueremo ogni verifica che ci compete. Quando c'è di mezzo la salute dei nostri cittadini non possiamo permettere che gli abusi di una certa politica, di un cattivo modo di amministrare la sanità sporchino il lavoro di tanti operatori che ogni giorno con sacrificio sostengono il Sistema Sanitario Nazionale”.

In una nota stampa l’Azienda Ospedaliera di Perugia comunica che dopo una ultima riunione tra le strutture organizzative dell’ospedale, della Regione dell’Umbria e del tesoriere, si sono concluse le procedure per garantire il regolare pagamento degli stipendi a tutto il personale.

L’assessore alla Salute, Antonio Bartolini, che ha seguito da vicino le varie fasi emergenziali, ha espresso “il personale compiacimento per il lavoro svolto da tutti gli operatori che si sono adoperati per garantire questo prioritario obbiettivo”.

“Per il superamento di questa oggettiva criticità – ha sottolineato il professor Giuseppe Ambrosio, attuale direttore generale - importante la collaborazione e disponibilità di Unicredit, che fin dal primo incontro ha manifestato attenzione al problema”.