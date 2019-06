Blitz degli ispettori, scoperti venti lavoratori in nero: 'chiusi' cinque ristoranti

Venti lavoratori in nero scoperti dagli ispettori dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia: il bilancio è di cinque ristorati con la licenza 'sospesa'.

Gli ispettori, durante i sopralluoghi negli ultimi due fine settimana di maggio, hanno controllato 21 pubblici esercizi in varie zone della provincia di Perugia, anche in orari serali e notturni, individuando complessivamente 20 lavoratori "in nero".

Cinque le attività sospese. Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale prevede la chiusura dell’esercizio qualora venga constatata la presenza di una percentuale di lavoratori in nero pari o superiore al 20% di quelli presenti sul luogo di lavoro. Tale provvedimento può essere revocato su istanza dell’esercente solo dopo il pagamento di una sanzione (che complessivamente ammonta a euro 2.000,00) e la regolarizzazione del personale trovato in nero.