Isola Polvese, la barca sta affondando: salvata coppia e i loro cani

Brutta avventura, per fortuna conclusasi nel migliore dei modi, quella accaduta a due turisti di origine belga che insieme ai loro cani stavano trascorrendo qualche ora al lago, sopra una imbarcazione. Improvvisamente però, mentre si trovavano all'isola Polvese, lato scogliera, l'imbarcazione ha iniziato ad affondare nelle acque del lago. Immediato l'allarme alla centrale operativa del 115, che è subito intervenuta partendo da San Feliciano con l'ausilio di una moto pompa.

Grazie alla tempestività dell'intervento, i vigili del fuoco sono riusciti a scongiurare l'affondamento del natante e a soccorrere i turisti e i due animali che comunque non erano in pericolo di vita data la scarsa profondità delle acque in quel punto. Una situazione che comunque necessitava di un intervento rapido E così, appena è stato possibile, hanno trainato la barca sulla spiaggia più vicina e soccorso gli occupanti.