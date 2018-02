INVIATO CITTADINO Imbrattata anche la Galleria Kennedy, a questo punto lasciamola ai writer

I writer agiscono anche dentro la Galleria Kennedy: poco male.Tanto, più brutta di così non si può. Due grosse scritte (reds) e una di fcu sono comparse da qualche giorno all’interno della Kennedy. Sono vergate con bomboletta di colore nero e, nel nero delle pareti, quei grafemi non spiccano particolarmente. “Non c’è nulla da pulire”, dice un vecchio perugino.

Ed esce fuori una proposta tutt’altro che insensata. Visto che le esalazioni di CO2 anneriscono comunque quelle pareti nel giro di qualche settimana, non sarebbe una cattiva idea vivacizzarle con colori squillanti. “Perché – si propone – non assegnarle alla libera creatività dei writer?”. Certo è che ci sarebbe solo da guadagnare. In primis, quei geniali imbrattatori avrebbero dove sfogare le loro pulsioni rubricatorie. In secondo luogo, il grigiore di quel percorso potrebbe essere vivacizzato. Una proposta sulla quale meditare.