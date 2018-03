INVIATO CITTADINO Battiston torna a Perugia, che errore farlo andare via dalla città

Come fu che Perugia perse il grande scienziato? Parliamo di Roberto Battiston, già docente del nostro Ateneo e presente all’inaugurazione del corrente Anno accademico dello Studium Perusinum. Oggi Battiston è presidente dell’Agenzia spaziale italiana ed è unanimemente riconosciuto come una delle menti più fervide del mondo scientifico internazionale.

Roberto era venuto a Perugia, città in cui si trovava benissimo. Peraltro, la consorte, Maria Prodi, era stata chiamata a ricoprire la carica di assessore della Regione dell’Umbria. La famiglia aveva intessuto relazioni e amicizie. Di una in particolare l’Inviato Cittadino è testimone diretto. Battiston intrattenne una stretta amicizia col pittore perugino Franco Venanti nella cui casa fu spesso ospite. Come anche a me è più volte accaduto.

Quegli incontri, con discussioni originali e interessanti, furono registrati. Al sottoscritto fu richiesto, e dunque toccò il compito, di trarne un libro, apprezzato a livello locale e nazionale. Lo intitolai “Dialogo tra un artista e uno scienziato” (in pagina), stampato per i tipi di Futura editore. Venne presentato in incontri e convegni di vaglia, suscitando vivo interesse e riscotendo unanimi consensi, dei quali mi sento orgoglioso.

È da dire che, oltre alla stima reciproca, a legare Venanti e Battiston era anche l’interesse di Maria per la pittura. Attitudine che si tradusse in mostre molto apprezzate, una delle quali tenuta presso la Galleria Artemisia di Giuseppe Fioroni e Rita Giacchè. Positivo anche il rapporto di Battiston col nostro Post, cui la presenza dello scienziato conferì un indiscusso e motivato prestigio. Poi qualcosa si ruppe. Lungi dal proposito di volerne indagare le ragioni, o farne carico a qualcuno, posso solo personalmente testimoniare l’amarezza con cui Roberto se ne andò da Perugia, città in cui aveva trovato apprezzamento e amicizie. Certo: fu un errore non aver creato valide ragioni perché restasse.